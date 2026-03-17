Trenes Argentinos: llegan más vagones de cargas para el ramal cerealero

Este domingo amarró en el Puerto de Buenos Aires un barco con tolvas graneleras que se adquirieron a través de un acuerdo comercial de Belgrano Cargas y Logística (BCyL/TAC) con la cooperativa agroindustrial Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), al igual que se viene realizando con empresas del sector.

Para este esquema de colaboración público-privada, la UAA, que tiene anticipo de fletes por USD 5.715.000, posibilitaron que BCYL/TAC le comprara esta nueva tanda de vagones a la firma china CMEC para la línea de trocha angosta.

Las 45 unidades, que tienen una capacidad de carga de 55 toneladas cada una, se destinarán a la línea Belgrano con vistas al tráfico que generará el sector agroindustrial, ya que, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en esta cosecha se producirán 147,9 millones de toneladas de granos, un 13% más que la campaña anterior.

De acuerdo con los precios económicos de los granos, el ingreso por las ventas al exterior crecerá un 7,3%, ubicando en USD 36.000 millones la generación de divisas.

En la misma sintonía expansiva, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción inédita de 160 millones de toneladas de granos, un salto de 21,2 millones de toneladas versus los 138,8 millones del último ciclo.

Cabe destacar que la UAA tiene plantas de acopio integradas al ferrocarril en las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. De esta manera, con estas nuevas incorporaciones, optimizará las cargas ferroviarias con destino a los puertos.

Vale mencionar que BCyL/TAC se encuentra en proceso de privatización, por lo que estos convenios comerciales están previsto dentro de ese contexto. Al respecto, desde la UAA aseguraron en un comunicado que «esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para mejorar la eficiencia logística del transporte ferroviario, desde sucursales ubicadas en Santa Fe, Salta, Chaco y Santiago del Estero» y agregaron que «el acuerdo garantiza continuidad operativa y contractual con la UAA, incluso ante eventuales cambios de propiedad o gestión».