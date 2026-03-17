SÁENZ PEÑA: Recuperan mercadería robada del programa Ñachec

Efectivos de la Comisaría Segunda de Presidencia Roque Sáenz Peña lograron este lunes esclarecer un robo perpetrado durante la madrugada, en el depósito de la Unidad Regional del Programa Ñachec, ubicado en el Barrio Belgrano de la ciudad termal.

La coordinadora local del programa oficial denunció la sustracción de diversos alimentos y elementos de logística del inmueble situado en calle 4 y 3, y tras la denuncia, personal policial inició la investigación correspondiente, que incluyó entrevistas con vecinos y el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal.

A partir de esa tareas investigativas, la Policía logró identificar a los presuntos autores: dos hermanos conocidos en la zona.

Así, tras un operativo cerrojo implementado en el Barrio Ensanche Sur, se detuvo a un joven de 19 años y a su hermano menor, de 17 años, ambos con domicilio en el Barrio Belgrano.

La investigación determinó que los elementos sustraídos habían sido comercializados rápidamente a bajo costo en distintos domicilios del sector.

La Policía recuperó 7 cajas de leche en polvo; 4 paquetes de chocolate en polvo; tres potes de dulce de leche; una caja de dulce de membrillo; 13 paquetes de bolsas tipo camiseta, y un cochecito para bebés.

En tanto, la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo de Marcelo Soto, dispuso que los elementos recuperados fueran entregados bajo acta a la responsable del programa.

A su vez, las personas que habían adquirido la mercadería robada fueron notificadas de la causa por Supuesto Encubrimiento, mientras se define la situación legal de los dos principales sospechosos.