Javier Milei: «Frente al terrorismo no puede haber tregua»

El presidente Javier Milei participó este martes del acto en homenaje a las víctimas del atentado a la embajada de Israel, donde resladó la acción de Estados Unidos en Irán, y afirmó que «frente al terrorismo no puede haber tregua».

Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; su hermana Karina, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente comenzó recordando a las víctimas: «Fue un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos. Se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad. Israel encarga los valores de la libertad y la resiliencia».

«No se intentó destruir solamente un edificio, no, se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad porque Israel es una nación que encarnan los valores fundamentales de la libertad y la resiliencia», expresó, a 34 años del ataque.

Asimismo, Milei ratificó su apoyo a Israel: «La Argentina es socia de Israel en los valores de la libertad y combate al terrorismo. Intentaron alejarnos de una nación hermana. Tanto el atentado a la embajada como a la AMIA intentaron cercenar la claridad moral de nuestro pueblo».

En esa línea, aseguró que «frente al terrorismo no puede haber tregua».

Luego, el presidente condenó el crecimiento del antisemitismo, y sostuvo: «Debemos estar más atentos que nunca, no podemos bajar la guardia. Debemos combatir el antisemitismo en todos los frentes. Esa es la forma de defender lo que somos, los principios que nos fundaron como nación».

«Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades», afirmó, y adelantó que este miércoles, la Argentina asumirá la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

«La Argentina fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, tras su declaración de independencia. También, en julio del año pasado, firmamos un memorándum estratégico con Israel para la defensa de la libertad y la democracia y el combate contra el terrorismo y el antisemitismo», afirmó el presidente.

Asimismo, Milei apuntó contra el kirchnerismo: «Mientras otros gobiernos firmaron Memorándum con Irán; nosotros lo firmamos con una democracia liberal, que comparte nuestros valores éticos y morales».

Por último, reafirmó su alineamiento con Israel y Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente. «Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní. Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo».