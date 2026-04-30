En profundidad: todo lo que dice el informe de Adorni sobre obras y programas clave en Chaco

En una sesión caliente y marcada por su defensa ante sospechas de corrupción, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. El documento oficial que acompañó su exposición brinda datos reveladores sobre el estado de situación en el Chaco, con obras paralizadas, iniciativas en evaluación y un fuerte despliegue de asistencia social.

La exposición estuvo atravesada por la defensa personal de Adorni, quien enfrenta cuestionamientos por su patrimonio. Durante su intervención, sostuvo que no cometió ningún delito y rechazó versiones en su contra, en un clima tenso con la oposición y con respaldo del presidente Javier Milei. Sin embargo, más allá del discurso, el detalle más relevante quedó en el informe escrito enviado al Congreso, donde aparecen los datos concretos sobre la gestión.

Obras públicas en la provincia

La Ruta 11 está incluida en los esquemas de financiamiento como obra prioritaria en el presupuesto 2026. Las obras comprenden el kilómetro 206 en el tramo que va desde el empalme con la ruta 31, de Santa Fe, hasta el acceso al cementerio Parque Jazmín, con un avance de ejecución del 36,6%.

Esta vía, desde el límite con la provincia de Santa Fe hasta su intersección con la Ruta Nacional N° 16, va a formar parte del Tramo Chacho Santa Fe que actualmente se encuentra en proceso de llamado a licitación dentro de la Etapa III.

Sobre la Ruta Nacional N° 16, desde el km 0 hasta su intersección con la Ruta Nacional N° 89, va a formar parte del Tramo Litoral e igualmente se encuentra en proceso de llamado a licitación dentro de la Etapa III.

Otro de los puntos más críticos en la provincia es la obra de pavimentación entre Miraflores y Las Hacheras. El proyecto alcanzó un 24% de avance y permanece neutralizado desde noviembre de 2023, tras un proceso que derivó en la rescisión del contrato. La obra, clave para la conectividad en El Impenetrable, quedó sin continuidad y sin definiciones sobre su reactivación.

Sin embargo, la financiación para esta obra está contemplada en la contragarantía para el financiamiento otorgado por FONPLATA por un monto de 30 millones de dólares, anunciada días atrás, aunque no mencionada por Adorni.

En el listado de iniciativas sin definición aparece la Ruta Provincial 13, que busca conectar Charadai con Villa Ángela. El Gobierno nacional indicó que el financiamiento está en evaluación, sujeto a prioridades y disponibilidad de recursos.

Segundo puente Chaco Corrientes

La misma incertidumbre rodea al segundo puente entre Chaco y Corrientes. El informe señala que el proyecto continúa en revisión y que su ejecución dependerá del financiamiento disponible, sin plazos concretos. Se trata de una de las obras más esperadas en la región, pero que sigue sin avances firmes.

Viviendas

Como parte del Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI), entre 2024 y 2025 la provincia recibió 15.023 millones de pesos para la ejecución de unidades habitacionales.

Obras para el acceso al agua potable

En contraste, el documento muestra avances en infraestructura básica. Actualmente se ejecutan obras de agua potable en Itín, Hermoso Campo, General Capdevila y General Pinedo, junto con trabajos cloacales en Resistencia. Son intervenciones de menor escala, pero con impacto directo en el acceso a servicios esenciales.

Una fuerte inversión en asistencia social

El informe también pone el foco en la asistencia social en El Impenetrable, donde se asiste a 4.566 familias pertenecientes a tres grupos étnicos y 47 parajes . Los destinatarios son aquellas familias en situación de extrema vulnerabilidad social que habitan en la zona y se encuentran contempladas en el padrón de destinatarios confeccionado a partir de la manda jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En los últimos 12 meses, en la Provincia de Chaco se realizaron cuatro operativos en donde se entregaron 22.000 módulos alimentarios y 38.400 botellas de agua de 2,25 l. por operativo.

En cuanto a programas, el informe también detalla la cantidad de inscriptos a Progresar, que en la provincia ascendió a 99.040, bastante por encima del promedio nacional, con un total de 49.039 becas otorgadas.

El programa Hogar, de acceso a la garrafa social, también figura como uno de los más demandados por los chaqueños y por encima de los promedios nacionales, con un total de 317.592 beneficiarios.

La provincia también figura con 79.223 personas afiliadas al programa federal Incluir Salud desde diciembre de 2023 a la fecha, también superando ampliamente la media nacional que en 2025 recibió pagos por $434.648.818.

Educación

En educación, los datos muestran una situación dual. Por un lado, el presupuesto destinado a comedores escolares crece de manera significativa, con más de 4.500 millones de pesos en 2025 y una proyección superior a los 8.900 millones para 2026. Por otro, la cobertura se reduce: baja la cantidad de escuelas asistidas y también el número de estudiantes alcanzados por el programa.

Tarifa energética diferencial

El documento también incluye al Chaco dentro del grupo de provincias que solicitaron ser reclasificadas como zona de altas temperaturas para el esquema tarifario energético, un pedido que sigue en análisis y que podría impactar en los costos de la energía en la región.

En este sentido, el informe indica que se solicitaron informes a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA) (mediana de consumo residencial por provincia para usuarios SEF) y al Servicio Metereológico Nacional (temperaturas medias y medianas en dichas provincias).

En cuanto a inversiones energéticas, el informe señala que la Secretaría de Energía, mediante la Resolución N.° 343, delegó en la Subsecretaría de Energía Eléctrica el rol de comitente en los contratos, entre los que se incluye la construcción de la línea de alta tensión de Tres Isletas – Juan José Castelli y la estación transformadora de Castelli, con un 99% de avance financiero.

Seguridad

La provincia también está incluida en el Plan Paraná, que incluye un refuerzo especial en toda la frontera norte, especialmente en los límites con Paraguay.

Chaco es además la provincia argentina con más cantidad de tobilleras electrónicas entregadas, con un total de 360 dispositivos entregados, de los cuales 277 se encuentran en uso.

Producción

A nivel provincial, el desempeño exportador fue liderado por Misiones (47,1%), seguida por Corrientes (29,6%), Chaco (20,7%) y Formosa (2,6%). Por otra parte, en materia de emergencia agropecuaria la provincia recibió en 2025 un total de 2.500 millones de pesos a los que se suman 17.000 millones extra por desequilibrio financiero.