El Sindicato de Camioneros del Chaco recibirá el día del trabajador de una manera particular

Sáenz Peña – Así lo informo Agustin Bordon, integrante del Sindicato de Camioneros del Chaco, quien manifestó :

Sin dudas el 1 de Mayo es un día muy especial el día del trabajador y lo que transitamos es algo que no se ve hace muchos años ni en la dictadura militar, la cantidad de desempleos y locales que cierran, gracias a la gestión del actual gobierno.

Es inexplicable, verlo al funcionario Adorni luego de todas las denuncias que tiene, acompañando al presidente gritando como si fuera que esta en una cancha, estamos muy complicados.

Congelaron los salarios, imposible que recuperamos las paritarias.

Este gobierno avanza sin rumbo y seguramente no terminaremos bien.

Quiero agradecer a todos los que hicieron posible para juntar las donaciones de mercadería, ropas y colchones para los ciudadanos de la localidad de Castelli, porque también como sindicato hacemos un trabajo social en nuestro provincia.

El sindicato puso su parte, un empresario puso su camion a disposición para llevar las cosas y así muchas personas que han colaborado con tantas cosas, para la gente afectada por el temporal en Castelli.

Asi vamos viendo que nuestra Argentina se cae a pedazos.

La ausencia del Estado, es total.

Mientras llevamos las donaciones nos enterábamos lo mal que lo pasan en otras localidades.

Por eso tomamos la decisión de hacer una marcha multitudinaria, ya que la ayuda la encontramos solamente entre nosotros, el pueblo y los trabajadores.

Terminaremos con una misa en honor al Papa Francisco, entre otras de las actividades previstas por el día del trabajador.

Mañana tendremos una entrega floral al monumento de Perón y Evita.

Lo que vemos es que la gente la está pasando mal respecto a los sueldos, no estan acorde a la inflación.

Será dficil recuperarse de esta situación ante tantos despidos, además de que el consumo en Argentina ha caido bastante.

Deseamos que los compañeros mañana puedan pasarlo lo mejor posible, ya que en muchas casas no tendrán plato de comida.

Los ajustes caen sobre los trabajadores, jubilados, es un día muy difícil este dia del trabajador.

Por eso debemos salir a reclamar el abandono por parte del gobierno provincial y nacional, además, contra la reforma laboral que es anticonstitucional.

Mis felicitaciones a todos los compañeros afiliados del sindicato de camioneros en este dia del trabajador.