Cumplía condena por violencia de género, vendía drogas desde la cárcel y lo volvieron a condenar

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó esta semana a 7 años de prisión a un joven de 25 años, por haber intentado comercializar poco menos de 37 gramos de cocaína y casi 6 gramos de marihuana dentro el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de Corrientes, en enero de 2024. Allí, cumplía una condena por violencia de género. El 12 de mayo se conocerán los fundamentos.

El tribunal, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco, consideró a Gustavo Romero como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado, por haber sido cometido en un establecimiento carcelario.

EL CASO

La investigación se inició luego de una requisa que se llevó a cabo el 25 de enero de 2024 en el Sector de Mediana Seguridad N°2 del Complejo Penitenciario N°1 de Corrientes, donde se encontraba alojado Romero junto a otro interno. Al buscar entre las prendas de Romero se hallaron y secuestraron 72.400 pesos.

En el marco del procedimiento, también se observó que en un estante había una bolsa plástica negra con un total de 65 envoltorios de polietileno, de diferentes tamaños, que contenían una sustancia blanquecina.

Además, dentro de un bolso se hallaron y secuestraron 19 envoltorios que en su interior contenían una sustancia de origen vegetal de color verde amarronado y dos teléfonos celulares.

Tras los hallazgos, las sustancias fueron remitidas a la Dirección General Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Ciudad de Corrientes, que depende de la policía de esa provincia.

De esta manera, se pudo constatar que se trataba de 36,9 gramos de cocaína y 5,8 gramos de marihuana.

A través de la investigación, a cargo del fiscal Flavio Ferrini, se pudo determinar que Romero tenía conversaciones telefónicas con su celular y comprobantes de transferencia que daban cuenta del hecho.