Asisten a pobladores de El Impenetrable que quedaron incomunicados por las zonas anegadas

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y efectivos de la Policía del Chaco, continúan desplegando tareas de asistencia y acompañamiento en distintos parajes del Impenetrable chaqueño, afectados por las inundaciones y el aislamiento generado por las intensas lluvias.

En esta oportunidad, el operativo llegó hasta la jurisdicción de Wichí El Pintado, ubicado a unos 80 kilómetros, donde el personal policial debió utilizar una embarcación para trasladar a un profesional médico y garantizar la atención sanitaria a los pobladores de la zona.

Estos trabajos, monitoreados permanentemente por el gobernador Zdero, forman parte del operativo integral que se desarrolla en sectores rurales y de difícil acceso, donde las condiciones climáticas dificultan, en estos días, la circulación terrestre y el acceso a servicios esenciales.

Desde la institución policial destacaron que los operativos se realizan de manera articulada con los demás organismos provinciales, con el objetivo de brindar contención, asistencia y acompañamiento a las familias afectadas.

Policía del Chaco continúa en la zona para fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia.