Chaco Policiales Portada

Tras un intenso operativo, descartan versiones sobre un menor ahogado en un espejo de agua

23 marzo, 2026
Gustavo Duarte

El sábado cerca de las 19 se registró una denuncia sobre un menor de edad que habría ingresado a un espejo de agua y no volvió a salir, sobre la intersección de avenidas Arribalzaga y Rodríguez Peña, en Resistencia.

De inmediato, personal de Bomberos y Comisaría Quinta se dirigió al lugar y llevó adelante un intenso operativo de búsqueda para encontrar al menor, haciendo rastrillajes en el agua como en zonas terrestres aledañas.

Sin embargo, el operativo dio resultados negativos y no se encontró evidencia alguna sobre la presencia de ninguna persona en el lugar; tampoco hubo rastros en el agua ni en zonas cercanas.

Finalmente, desde la Policía del Chaco aclararon que se trataría de una confusión que terminó generando la falsa denuncia.

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