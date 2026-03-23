Detienen a una mujer que transportaba un arma de fuego sin aval legal

Gendarmes de la Sección «Espinillo» del Escuadrón 16 «Clorinda», desplegados en un control vial dinámico sobre la Ruta Provincial N° 3 a la altura del kilómetro 199, en el puente Riacho He He, localidad de Tres Lagunas (Formosa), detuvo la marcha de un vehículo para su control físico. Al momento de la solicitud de la documentación, los efectivos notaron cierto estado de nerviosismo por parte de una mujer mayor de edad, quien viajaba en el rodado.

Ante dicha circunstancia, se profundizó la requisa, hallando en la gaveta del auto una pistola calibre 9 milímetros, junto a 63 cartuchos. La involucrada no pudo justificar con documentación respaldatoria su legal portación y tenencia.

El Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de Clorinda, anoticiados de los hechos, ordenó su detención, por hallarse en infracción a la Ley 20.429 «Armas y Explosivos».

A su vez, gendarmes de la misma Unidad inspeccionaron otro automóvil en cercanías a la barrera de contención hídrica, próximo al paso no habilitado «La Chanchera», en Clorinda. Una caja debajo del asiento del conductor llamó la atención del personal de la Fuerza; al abrir la misma se logró identificar 2.500 municiones calibre 22 milímetros largo, sin documentación que acredite su legal tenencia y transporte.

El magistrado interviniente dispuso el inmediato secuestro de los cartuchos.