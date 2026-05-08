Aprehenden a tres hombres robando en un local abandonado

Todo comenzó cuando, efectivos que patrullaban la zona observaron a varios sujetos dentro del predio trasladando distintos elementos. Al advertir la presencia del policial, los individuos escaparon en diferentes direcciones y abandonaron parte de los objetos sustraídos.

Durante la huida, uno de ellos arrojó un ladrillo que impactó contra la luneta del patrullero, provocando daños en el vehículo policial. En ese momento, los agentes lograron identificar a uno de los involucrados.

Más tarde, tras tareas investigativas, los efectivos detectaron otro ingreso al mismo edificio y sorprendieron a tres hombres mientras sustraían elementos del interior.En el procedimiento se secuestraron varios matafuegos, cables, un cajón de cerveza y una estufa, entre otros objetos.

Los sospechosos fueron demorados y trasladados a Medicina Legal antes de quedar alojados en la dependencia policial.

Por disposición de la Fiscalía en turno, uno de los detenidos fue notificado de su aprehensión en las causas por “Supuesto Daño a Bienes del Estado y Robo”, mientras que los otros dos quedaron aprehendidos por “Supuesto Robo”.