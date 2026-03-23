Rescataron a un mono carayá herido por la Ruta 12

Un vecino de la localidad de Ituzaingó rescató una cría de mono carayá que se encontraba herida al costado de la Ruta Nacional 12. El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a la altura del kilómetro 1.317, cuando el hombre identificado como Luciano Ángel Carletti encontró al animal tras un aparente accidente.

El ejemplar, una hembra, fue trasladado a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, donde recibió las primeras atenciones.

Posteriormente, fue derivado al consultorio de la veterinaria Silvia Teresa Sánchez, quien confirmó que presentaba una fractura expuesta en el hombro derecho.

Tras las primeras curaciones, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. En ese marco, intervino personal del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará, que se encargó del traslado del animal.

La cría de mono carayá fue llevada al centro de conservación, donde continuará con tratamiento especializado y seguimiento veterinario.

Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de la rápida intervención para preservar la vida del ejemplar.