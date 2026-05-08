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Medida Polémica : Autorizarán a  profesores a azotar a alumnos que hagan bullying

8 mayo, 2026
Walter Jara

La medida se aplicará desde 2027 y solo estará autorizada cuando otros métodos hayan resultado “insuficientes”. La idea es reforzar la disciplina en las aulas y la política reavivó el debate sobre su posible impacto en la salud mental de los menores y su desarrollo futuro.

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