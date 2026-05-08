Su ex irrumpió en su trabajo, la agredió y escapó tras robar un celular

Ayer alrededor de las 21, personal de la Comisaría Segunda Metropolitana recepcionó la denuncia de una mujer de 38 años, la misma manifestó que en horas de la tarde su ex pareja se presentó en su lugar de trabajo ubicado en calle Entre Ríos al 700 aproximadamente, la amenazó y agredió físicamente provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo también le sustrajo un celular de un cliente y se dio a la fuga en su automóvil.

Seguidamente, los efectivos comenzaron tareas investigativas, en avenida Sabin al 1200 aproximadamente localizaron el vehículo y detuvieron al ciudadano de 34 años señalado como el agresor . Durante el procedimiento recuperaron el teléfono sustraído y secuestraron un auto marca Fiat, modelo Mobi, color blanco, que sería el utilizado en el hecho.

Más tarde el Dueño del teléfono sustraído realizó la denuncia correspondiente que fue caratulada como “Supuesto Hurto”.

Finalmente, la fiscalía dispuso la aprehensión del hombre por las causas de ”Supuestas Lesiones, Amenazas en Contexto de Violencia de Género», también en paralela por “Supuesto Hurto” el teléfono recuperado será devuelto a su legítimo dueño bajo acta de reconocimiento.