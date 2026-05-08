Sáenz Peña : Desbaratan desarmadero clandestino , secuestraron motocicletas , motopartes y herramientas

En distintos procedimientos realizados ayer por la tarde en Sáenz Peña, secuestraron motocicletas , motopartes y herramientas utilizadas de desarme y para la comercialización de motocicletas.

Pasadas las 19, se realizó el primer operativo en Villa Cáceres, donde los efectivos detectaron un predio abandonado que funcionaría como desarmadero clandestino. En el lugar hallaron dos motocicletas, motores, ruedas, repuestos y numerosas motopartes, además de herramientas de mecánica. Según la información recaudada, el principal sospechoso sería un joven que actualmente reside en la provincia de Buenos Aires.

En otro procedimiento realizado en Colonia Pampa Napenay, los agentes secuestraron una motocicleta 110cc con numeración de chasis adulterada. El conductor abandonó el rodado y escapó hacia una zona boscosa al advertir la presencia policial.

Finalmente, en barrio San José, los agentes recuperaron una motocicleta Gilera Smash denunciada como robada. El sospechoso intentó huir saltando muros y patios de viviendas, logrando escapar, aunque el vehículo fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia.

Las investigaciones continúan para lograr la detención de los implicados en las distintas causas.