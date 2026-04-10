Todo listo para una nueva edición de «Sáenz Peña Baila»

La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos culturales más convocantes. El próximo domingo 19 de abril se realizará el 10° Encuentro de Danzas «Sáenz Peña Baila» , una propuesta que reunirá a academias, escuelas y bailarines de todas las edades en una jornada dedicada al arte y la expresión.

El escenario principal será el Anfiteatro del Pasaje Centenario, donde desde las 18 comenzarán los espectáculos que incluirán una amplia variedad de estilos. Folklore, tango, danzas árabes, clásico, ritmos latinos, urbanos y representaciones de colectividades formarán parte de una grilla pensada para mostrar la diversidad cultural de la ciudad.

La actividad también contará con un desfile previo por calle 12, sumando color y movimiento a la previa del evento central. De esta manera, «Sáenz Peña Baila» busca no sólo ofrecer un espectáculo para el público, sino también generar un espacio de encuentro entre artistas y comunidades vinculadas a la danza.

La iniciativa propone que bailarines de todas las edades puedan compartir escenario y celebrar la danza como una forma de expresión colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las distintas academias locales.

Desde la organización informaron que las escuelas y grupos interesados en participar aún pueden inscribirse acercándose a la Casa de Cultura. El evento es impulsado por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, que apuesta a seguir promoviendo espacios de participación y desarrollo artístico en la ciudad.