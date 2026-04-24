Detectan estafa en agencia de quiniela y demoran a un hombre

El hecho fue denunciado por el propietario del local, quien manifestó que el implicado realizaba jugadas exhibiendo comprobantes de transferencias falsos, para luego cobrar el dinero obtenido y retirarse del lugar. La maniobra habría sido reiterada durante varios días, generando un perjuicio económico cercano a los $50.000.

Ante la intervención policial, se procedió a la conducción del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el individuo fue notificado de la causa por supuesta estafa, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.