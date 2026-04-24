El hecho fue denunciado por el propietario del local, quien manifestó que el implicado realizaba jugadas exhibiendo comprobantes de transferencias falsos, para luego cobrar el dinero obtenido y retirarse del lugar. La maniobra habría sido reiterada durante varios días, generando un perjuicio económico cercano a los $50.000.
Ante la intervención policial, se procedió a la conducción del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Justicia.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el individuo fue notificado de la causa por supuesta estafa, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.
Detectan estafa en agencia de quiniela y demoran a un hombre
El hecho fue denunciado por el propietario del local, quien manifestó que el implicado realizaba jugadas exhibiendo comprobantes de transferencias falsos, para luego cobrar el dinero obtenido y retirarse del lugar. La maniobra habría sido reiterada durante varios días, generando un perjuicio económico cercano a los $50.000.