Seis de cada diez hogares en Argentina tienen deuda no bancaria

El endeudamiento de los hogares en Argentina superó los $39 billones y la morosidad escaló al 10,6% en un año, según un informe de Focus Market. El estudio muestra un cambio en las formas de financiamiento, con mayor peso del crédito bancario, pero también con crecientes dificultades para cumplir con los pagos.

El trabajo, basado en un relevamiento a 2.670 hogares y datos oficiales, expone una dinámica cada vez más extendida: el crédito se consolidó como herramienta clave para sostener el consumo, incluso en sectores que antes no accedían al sistema financiero formal.

«El avance del crédito en Argentina está siendo el gran sostén del consumo para una parte importante de la población que antes no tenía acceso ni volumen suficiente para financiarse en el sistema formal», señaló Damián Di Pace, director de la consultora.

En términos absolutos, la deuda total se divide en $32,1 billones dentro del sistema bancario y $6,9 billones fuera de él. En promedio, cada hogar endeudado registra compromisos por más de $5,7 millones en créditos bancarios y cerca de $1,1 millón en obligaciones no bancarias.

Un cambio de fondo en cómo se financian los hogares

Más allá del volumen, el dato relevante es el giro en el patrón de endeudamiento. La participación de la deuda no bancaria cayó con fuerza en los últimos años, mientras que el crédito formal avanzó y acortó la brecha.

Hoy, el 59% de los hogares mantiene compromisos fuera del sistema bancario, cuando en 2023 esa proporción superaba el 80%. En paralelo, el financiamiento bancario pasó a alcanzar a más de la mitad de los hogares.

«El principal factor detrás de esta expansión es la menor absorción de recursos por parte del Estado, lo que liberó capacidad prestable del sistema financiero hacia el sector privado», explicó Di Pace. El informe también vincula este cambio con una mayor previsibilidad económica y una desaceleración de la inflación, factores que incentivaron a muchas familias a migrar desde esquemas informales hacia el crédito bancario.

La contracara: más mora y señales de estrés

El crecimiento del financiamiento no llegó solo. En paralelo, aumentaron con fuerza los incumplimientos. El ratio de mora casi se cuadruplicó en un año, pasando del 2,7% al 10,6%.

Los préstamos personales lideran el deterioro, con niveles de irregularidad que saltaron al 13,2%. Las tarjetas de crédito siguen el mismo camino, con una mora que ya alcanza el 11%.

El panorama es aún más delicado en los segmentos informales. Dentro de la categoría de «otros préstamos», la irregularidad llegó al 31,9%, lo que refleja mayores dificultades en los sectores con menor acceso a condiciones financieras estables.

Deudas que ya no son solo financieras

El endeudamiento fuera del sistema bancario involucra a más de seis millones de hogares y abarca desde préstamos personales hasta obligaciones cotidianas impagas.

Dentro de ese universo, los créditos informales explican casi la mitad del total, seguidos por deudas impositivas y préstamos entre familiares o amigos, que perdieron peso en el último año.

Al mismo tiempo, crecen los atrasos en gastos básicos como expensas, servicios y cuotas educativas, una señal directa de la presión que enfrentan los ingresos familiares.

«La baja de la tasa de interés cumple un rol central en la dinámica de endeudamiento», sostuvo Di Pace, quien advirtió que la sostenibilidad del crédito dependerá de la estabilidad económica y de la evolución de los ingresos.