Se viene el primer frío: ¿Cuándo llega el frente polar al Chaco?

Tras varios días de lluvias e inestabilidad, se espera un marcado descenso de temperatura desde el lunes, con mínimas que rondarán los 10 grados y jornadas más estables hacia fin de semana.
Después de la inestabilidad y las lluvias que marcaron la semana, y que se mantendrán al menos hasta el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio de escenario en el Chaco, con el ingreso de un frente de aire frío que provocará un descenso térmico más acorde al otoño.
El lunes 27 de abril comenzará la transición. La jornada se presentará con cielo algo nublado, sin precipitaciones a la vista, y con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 23. Será el inicio de una semana más estable en términos climáticos.
El descenso más marcado llegará el martes 28, cuando la mínima bajará a los 10 grados y la máxima no superará los 21. Se tratará de uno de los registros más bajos en lo que va del año, en un contexto sin lluvias y con menor presencia de nubosidad.
Para el miércoles se espera un panorama muy similar, con mínima de 10 y máxima de 22 grados. A diferencia de días anteriores, habrá mayor presencia de sol, lo que aportará algo de alivio durante las horas de la tarde.
El tiempo terminará de estabilizarse el jueves 30, con cielo despejado y temperaturas en leve ascenso. La mínima será de 12 grados y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 23, consolidando un cierre de semana más templado pero con mañanas frescas.
El ingreso de este frente frío marca el primer descenso térmico sostenido de la temporada en la provincia, luego de varias semanas con temperaturas más elevadas de lo habitual para esta época.