Se viene el primer frío: ¿Cuándo llega el frente polar al Chaco?

El lunes 27 de abril comenzará la transición. La jornada se presentará con cielo algo nublado, sin precipitaciones a la vista, y con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 23. Será el inicio de una semana más estable en términos climáticos.

El descenso más marcado llegará el martes 28, cuando la mínima bajará a los 10 grados y la máxima no superará los 21. Se tratará de uno de los registros más bajos en lo que va del año, en un contexto sin lluvias y con menor presencia de nubosidad.