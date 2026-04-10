Rompió la perimetral, amenazó de muerte a su ex y golpeó a sus hijos: terminó detenido

Un hombre de 35 años fue detenido en Coronel Du Graty luego de incumplir una orden de restricción, amenazar de muerte a su expareja y agredir a dos de los tres hijos que tienen en común. El hecho ocurrió durante la madrugada y derivó en una intervención policial y sanitaria.

La denuncia original se radicó el 21 de enero, cuando la mujer acusó a su expareja por lesiones y agresiones. En ese momento, la Policía lo detuvo y la Justicia le impuso una prohibición de acercamiento.

Sin embargo, el acusado desobedeció la medida judicial y se presentó en el domicilio familiar, donde volvió a ejercer violencia. Según la información oficial, amenazó de muerte a la mujer y atacó a los menores.

Efectivos policiales intervinieron cerca de la medianoche y concretaron la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como «supuestas amenazas y lesiones leves en contexto de violencia de género».

Por su parte, personal de la Unidad de Protección Integral trasladó a los niños al hospital local para su evaluación. El mayor, de 13 años, presentaba un moretón en el abdomen, golpes en una pierna y una raspadura en la rodilla. El segundo, de 11, tenía un hematoma en el pecho. El menor de un año no registraba lesiones.