Demoran a un hombre y esclarecen un hurto

Hoy, alrededor de las 9, personal de la División Patrulla Preventiva detuvieron a un hombre de 35 años acusado de intentar sustraer un teléfono celular en inmediaciones de calle Gobernador Mansilla al 1700 aproximadamente, en Resistencia.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un celular Samsung A15 color azul con funda gris, que había sido sustraído a una mujer de 72 años.

Finalmente, el demorado fue trasladado junto al elemento recuperado hacia la Comisaría Cuarta, mientras que la damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente.