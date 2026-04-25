Sáenz Peña- Noticia de interés –

«Ate realizará su congreso anual por memoria y balance, con elección de congresales».

«Así lo informaron en la mañana de este viernes 24 de abril, Ricardo Luna referente de Ate Sáenz Peña y Juan Sobrecasa de la CTA.

Ambos dirigentes informaron acerca del Congreso que tendrá lugar el sábado 25 de abril desde las 10 horas en predio de Ate en el barrio Solidario en calles 71 bis entre 24 y 26.

Luna por su parte destacó: es importante que los trabajadores participen, es un congreso a nivel nacional donde en todo el país se van a elegir congresales que más adelante elegiran una nueva conducción.

Debemos analizar en ese ámbito nuevas ideas y propuestas para contrarrestar las medidas del gobierno provincial y nacional, incluso local, de ajuste economico, y políticas de persecucion a los trabajadores.

Por su parte Juan Sobrecasa expreso a los medios presentes:

Estamos en un momento delicado, la gente sale a la calle a buscar que comer, por este ajuste tremendo que hace el gobierno.

Las organizaciones sindicales somos el único canal de diálogo que sostenemos a los trabajadores.

El gobierno intenta deshuesar los gremios para mantener el poder sobre la clase trabajadora.