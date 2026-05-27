Según Milei, la visita del Papa León XIV a Argentina este año es «altamente probable»

El presidente Javier Milei señaló que es «altamente probable» que el Papa León XIV visite este año a la Argentina, y estimó que la llegada del Sumo Pontífice podría ser «en noviembre» próximo .

«Es altamente probable (la visita del Papa), salvo alguna desgracia», indicó Milei, quien sostuvo que «a gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones, y aseguró: «Es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina».

El sitio oficial del Vaticano todavía no incluyó ningún viaje a tierras americanas en la agenda formal prevista para 2026. Hasta ahora, las visitas confirmadas son a países de Europa y África.

Sin embargo, de manera extraoficial, se menciona la posibilidad de un viaje en noviembre, en el que el Pontífice podría visitar Perú, donde vivió durante años como misionero hasta llegar a ser obispo en Chiclayo, e incluso obtuvo la ciudadanía de ese país.