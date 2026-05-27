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Milei participará en el Latam Economic Forum

27 mayo, 2026
Gustavo Duarte

El presidente Javier Milei participará este jueves en el cierre del Latam Economic Forum en Parque Norte, un evento que organiza el economista Darío Epstein y que reunirá a diversos especialistas para analizar el contexto nacional y global .

La apertura estará a cargo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. También estarán Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), entre otros referentes del sector público y privado.

Desde la organización del foro señalaron que la jornada «será 100% solidaria» ya que todo lo recaudado se destinará a causas sociales de La Fundación de Acción Social de Jabad y Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

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