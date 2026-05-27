Sáenz Peña: avanzan las obras para mejorar el sistema de desagües pluviales

El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, junto al secretario de Servicios Públicos, Pablo Alvarez, supervisó este miércoles la obra que se lleva adelante en la intersección de calle 13 y avenida 28, donde el municipio trabaja en el reemplazo de antiguos tubos de alcantarilla por estructuras de mayores dimensiones para optimizar el escurrimiento del agua.

La obra tiene como objetivo evitar el estrangulamiento del caudal que circula por el canal de avenida 28, especialmente durante las precipitaciones intensas, fortaleciendo así el sistema de drenaje y bombeo de la ciudad.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó que estas tareas forman parte de una planificación integral para mejorar la infraestructura hídrica urbana. «Estamos aprovechando este período de buen clima para continuar fortaleciendo nuestro sistema de desagües y bombeo, evitando puntos críticos y mejorando el funcionamiento general del escurrimiento», señaló, y explicó que el agua que circula por este sector desemboca en la represa del barrio Ginés Benítez, donde funcionan estaciones de bombeo fundamentales para el desagote de distintos sectores de la ciudad.

En paralelo, el municipio de Sáenz Peña ejecuta otras intervenciones estratégicas, como en el cuenco de calle 33 y ruta 95, donde se profundiza el sector y se bajará el nivel de las bombas para permitir un bombeo continuo y más eficiente. También avanzan las tareas sobre el canal de calle 33 hacia ruta 95 y en la represa ubicada en el extremo norte del barrio 713, una obra considerada clave para mejorar el escurrimiento en toda la zona este.

Asimismo, Cipolini informó que ya se encuentra encargada una nueva bomba de gran magnitud que será instalada en el cuenco de calle 33 y ruta 95, permitiendo redistribuir equipamiento hacia otros sectores críticos como la represa del barrio San Martín.

Por último, desde el municipio solicitaron paciencia a los vecinos debido a las restricciones temporales de tránsito en la zona, remarcando que las obras avanzan a buen ritmo aprovechando las condiciones climáticas favorables.