Convocan a docentes y comunidad en general a participar de la Marcha Provincial Docente

Sáenz Peña – ChacoNoticias se reúne con Diego Morelo y Fabricio Ecar, representantes de Sitech Centro Chaqueño convocan a la marcha provincial docente.

Diego Morelo explicó: «La convocatoria para mañana desde las 18hs en calle 12 y 1 del Ensanche Sur, se suma a las manifestaciones que habrán a nivel país, para que el Gobierno tome cartas de todas las situaciones que estamos viviendo, por ejemplo boletas de luz impagables, todos los salariados que pasan momentos difíciles, como así también los jubilados que ni siquiera pueden pagar sus medicamentos. Todos los sueldos que han quedado atrás por la inflación.»

«Todavía no hubo convocatorias a que nos reunamos con el gobierno, solo la reunión cuando este gobierno comenzó que prometió poner vigente la cláusula gatillo y al poco tiempo la eliminó.», agregó.

Ecar Fabricio añadió diciendo: «Es importante que el docente participe en estas manifestaciones para aportar a la masividad, y asi generar un impacto hacia el Gobierno. Quedarnos en la casa sentados y esperar a que los gobiernos se manifiesten, no funcionará. Deben acercarse los trabajadores, junto con sus familias, y apoyar esta movilidad. Estaremos desde el horario mencionado, con la idea de que seamos muchos. Llama la atención de como acude la policía cada vez que hacemos esas reuniones. Es más, la ultima vez notaron que somos pacificos y nos permitieron poder caminar sobre la calle un poco mas.»

«La idea es que demos el ejemplo porque ante todo somos docentes, no vamos para romper nada. Los esperamos mañana a todos los que se quieran sumar.», concluyó.