CHARATA: Una madre denunció que su hijo fue víctima de abuso dentro de una escuela

Recientemente, una mujer radicó una denuncia en la División Violencia Familiar y de Género de Charata, donde manifestó que su hijo de 15 años habría sido víctima de un presunto abuso por parte de otro alumno, dentro de un establecimiento educativo de nivel secundario.

Según consta en la presentación realizada este martes, el hecho habría ocurrido durante el acto por el 25 de Mayo en el Colegio Bachillerato N° 16. La denunciante relató que, tras finalizar la actividad, su hijo ingresó al baño junto a otros compañeros y, al salir, uno de los estudiantes le habría comentado que un alumno identificado como «MM» estaba «tocando» al menor.

La madre indicó que inmediatamente dialogaron con una docente de apoyo y luego con el director de la institución, quien habría reunido a los alumnos involucrados de manera privada. Sin embargo, aseguró que no recibieron mayores explicaciones sobre lo ocurrido.

En la denuncia también expresó preocupación por el estado emocional de su hijo quien, según señaló, padece trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares, anomalía cromosómica, y no habría querido brindar detalles sobre el episodio. Y manifestó temor de que pueda sufrir nuevas situaciones al regresar al establecimiento educativo.

Ante esta situación, solicitó medidas de protección y restricción de acercamiento contra el alumno señalado, además de una intervención para resguardar la integridad del adolescente.

La causa quedó asentada en la División Violencia Familiar y de Género y se espera el avance de las actuaciones correspondientes, para esclarecer el hecho denunciado.