Colonias Unidas: un incendio destruyó casi por completo una vivienda

Momentos de tensión se vivieron este miércoles por la mañana, en Colonias Unidas, donde un incendio afectó una vivienda ubicada sobre calle Doctor Fleming y amenazó con propagarse al resto de la casa.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30, y obligó a una rápida intervención de una dotación de Bomberos de General San Martín, que trabajó en conjunto con personal municipal y Bomberos Voluntarios para controlar las llamas.

Según se informó, el fuego se concentró principalmente en el sector de la cocina, aunque el humo y la temperatura afectaron otras partes del inmueble. Gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, lograron evitar que el incendio consumiera la vivienda por completo.

Tras extinguir el foco ígneo, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento e inspección para descartar nuevos riesgos.

El siniestro dejó daños materiales en muebles, electrodomésticos, cableado eléctrico, puertas y parte del cielorraso. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.