Reforma Tributaria: el Gobierno busca bajar IVA y Ganancias

El Gobierno buscará avanzar para fines de este año con un reforma tributaria para aliviar la carga fiscal de los trabajadores. En ese sentido, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, estuvo en una conferencia en la Universidad Di Tella sobre la Ley de Inocencia Fiscal, y señaló que se buscará generalizar los beneficios del RIGI y el RIMI a todos los contribuyentes, con una baja de alícuotas en IVA y Ganancias.

«Se busca trabajar en una modificación hacia abajo de las alícuotas siempre que sea posible, incluyendo el IVA y las escalas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas», indicó.

La reforma del Impuesto a las Ganancias se centra en una transformación hacia la simplicidad y la previsibilidad, alejándose de discusiones menores sobre deducciones específicas para enfocarse en un cambio estructural», sostuvo, al ser consultada sobre la desactualización de la deducción de gastos de automóvil.

La reforma busca dar certeza jurídica, estabilidad fiscal y previsibilidad para proyectos a largo plazo. Según Balestrini, el proyecto pretende reducir la carga fiscal y simplificar el cumplimiento de obligaciones.

La idea es bajar IVA, Ganancias, Derechos de Exportación (se trabaja en la reducción y eliminación de derechos de exportación en la mayoría de las actividades industriales) y se contempla la compensación de quebrantos de forma indeterminada para proyectos cuyos rendimientos no son inmediatos.