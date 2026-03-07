San Martin : Demoran a dos menores con una tumbera

En la mañana de hoy, personal policial de la Comisaría General San Martín detuvo a dos jóvenes. Estos circulaban con un arma de fuego.

Alrededor de las 7, los efectivos que se encontraban recorriendo la jurisdicción, al circular por avenida Los Pioneros interceptaron a los jóvenes de 16 y 14 años, en la vía pública. Luego de identificarlos, observan que portaban un arma de fuego tipo “Tumbera”, por lo que de inmediato fue secuestrada.

Tras el procedimiento, los adolescentes fueron trasladados a la dependencia policial junto al elemento secuestrado, donde fueron notificados de su situación legal.