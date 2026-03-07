Sáenz Peña : Detienen a un hombre y recuperan elementos robados

Esta madrugada, terminó tras las rejas, luego de que sea demorado por personal de la Cuarta de la ciudad Termal. Habría ingresado a un domicilio y se llevó varios elementos, previo amenazar al damnificada.

Poco después de las 2:45, los Agentes fueron alertados por una mujer, quien adujo que requería presencia policial en el Barrio Solidario.

Una vez en el lugar, se entrevistaron con la damnificada, quien manifestó que momentos antes un sujeto ingreso a su domicilio y sustrajo varios objetos, como así la amenazó para que no denuncie.

Por ello, iniciaron las tareas investigativas, logrando dar con este sujeto de 31 años, quien intentaba vender los elementos a bajo precio.

En el lugar se secuestraron teléfonos celulares y otros objetos denunciados como robados. Finalmente el demorado fue trasladado a la unidad policial siendo notificado de su aprehensión en la causa «Supuesto Hurto y Amenazas»