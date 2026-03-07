Docente de la UNCAUS se perfecciona en Colombia en producción lechera tropical

El ingeniero zootecnista Roberto Cheij, docente e investigador de la carrera de Ingeniería Zootecnista de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), se encuentra realizando una pasantía de perfeccionamiento profesional en Bogotá, Colombia, donde participa de actividades de capacitación y trabajo técnico vinculadas a la producción lechera en sistemas tropicales.

La instancia de formación se desarrolla junto a especialistas del sector y está orientada a profundizar conocimientos en biotecnologías reproductivas aplicadas, transferencia embrionaria, control de mastitis y gestión avanzada de rodeos lecheros, áreas estratégicas para el desarrollo de sistemas productivos eficientes en regiones de clima subtropical.

Durante su estadía en Colombia, el profesional recorre diferentes establecimientos productivos y sistemas lecheros ubicados en distintas regiones del país, lo que le permite analizar realidades productivas diversas y conocer experiencias aplicadas en trópico medio, trópico alto y trópico bajo. Este intercambio técnico resulta especialmente valioso para comprender modelos de producción comparables con los sistemas que se desarrollan en el nordeste argentino.

Desde la Universidad Nacional del Chaco Austral, destacaron que esta experiencia permitirá fortalecer los contenidos académicos de la carrera de Ingeniería Zootecnista, ya que los conocimientos adquiridos serán transferidos directamente a las actividades de docencia, investigación y extensión que se llevan adelante en la institución.

En ese sentido, Cheij señaló que “la experiencia permite conocer de primera mano sistemas lecheros tropicales que presentan similitudes con nuestra región, especialmente en lo que respecta a la adaptación de los animales, el uso de cruzamientos y la búsqueda de sistemas productivos eficientes y sustentables”.

Asimismo, explicó que en muchos establecimientos colombianos se prioriza no solo la producción individual de leche, sino también factores funcionales como la

adaptación al clima, la fertilidad, la sanidad del rodeo y la reducción de problemas como la mastitis, aspectos clave para lograr sistemas productivos estables.

La Universidad Nacional del Chaco Austral considera estratégica la formación permanente de sus docentes e investigadores, ya que estas instancias de capacitación internacional contribuyen a fortalecer la calidad académica, impulsar la innovación y promover la transferencia de conocimientos hacia el sector productivo regional.

La temática adquiere especial relevancia para la provincia del Chaco, donde el desarrollo de la lechería en ambientes subtropicales representa una oportunidad para diversificar la producción agropecuaria y potenciar el crecimiento de economías regionales.

De esta manera, la UNCAUS reafirma su compromiso con la excelencia académica y con la generación de conocimiento aplicado que contribuya al desarrollo productivo del territorio.