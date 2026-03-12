Sameep lanza promociones y planes de financiación

La empresa Sameep lanzó nuevas promociones y planes de financiación destinados a usuarios que deseen abonar el servicio o regularizar deudas por facturas vencidas.

Desde la Gerencia Comercial indicaron que la campaña estará vigente durante todo el mes de marzo, en toda la provincia.

Asimismo, la empresa recordó que continúa vigente la tarifa social, al tiempo que adelantó que próximamente se elevará el tope de ingresos para que más familias puedan acceder a este beneficio.

En ese marco, Sameep convoca a los usuarios que registran deudas a acercarse a las oficinas comerciales para regularizar su situación y evitar posibles cortes en el servicio.

Quienes deseen adherirse a los planes de financiación pueden dirigirse a la oficina comercial de avenida 9 de Julio 788 de Resistencia, de lunes a viernes, de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 19.00, o bien concurrir a cualquiera de las dependencias comerciales distribuidas en el interior de la provincia.

En tanto, para pagos telefónicos y consultas, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-444-0310, de lunes a viernes de 6.30 a 19.00.

Además, los usuarios pueden ingresar al sitio oficialwww.sameep.gob.ar , consultar el estado de deuda y realizar pagos de manera online.

PROMOCIONES CON TARJETAS

Para el pago del servicio, la empresa Sameep ofrece distintas alternativas con tarjetas de crédito. Con Tarjeta Tuya, los usuarios pueden abonar en 3 y 5 cuotas sin interés, o en 10 cuotas sin interés para quienes registren más de seis facturas adeudadas, destinadas a la refinanciación de deudas.

En tanto, con Tarjeta Naranja se encuentra disponible el Plan Z y la posibilidad de pagar en 5 cuotas sin interés, mientras que con Visa, Cabal y MasterCard se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés.

REFINANCIACIÓN DIRECTA

En el caso de refinanciación directa con Sameep, el cliente residencial podrá realizar una entrega del 30% al contado o débito y financiar el saldo en hasta 12 cuotas.

Por su parte, el cliente no residencial deberá efectuar una entrega del 50% y financiar el resto en hasta 6 cuotas.

Además, continúa vigente la promoción para quienes opten por pago al contado, con una quita del 30% de los intereses para clientes con hasta cinco años de deuda y una quita del 100% de los intereses para usuarios con más de cinco años de deuda.

Sameep también recordó que dispone de múltiples canales de cobro, entre ellos la Caja Municipal, agencias de Lotería Chaqueña a través de Lotipago, Pago Mis Cuentas, Online Banking, tarjetas de crédito y débito, y pagos mediante código QR.

Asimismo, las facturas vencidas pueden abonarse a través de Mercado Pago, Modo, Rapipago y Pago Fácil, facilitando a los usuarios distintas alternativas para ponerse al día con el servicio.