Adorni: «Argentina es tierra fértil para cualquier inversión»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró este miércoles la Argentina Week y señaló que «durante los próximos años» las áreas de «minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología y agroindustria» van a «experimentar una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales» .

El jefe de Gabinete indicó que «Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se pueda imaginar». «Durante los próximos años cada una de estas áreas que les nombré va a experimentar una revolución tras otra hasta llegar a los estándares globales», sostuvo.

«Este evento fue una muestra de lo que será la Argentina capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer libres de las ataduras políticas que, hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el gobierno, las reprimían», afirmó.

«Veremos desarrollarse un montón de sectores primarios, sí, pero contrario a lo que creen algunos la inversión en sectores de alta productividad no generará una desindustrialización, sino lo opuesto. Argentina se convertirá en una nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio», aseguró.

«Gracias a la energía barata, por el crecimiento de nuestra producción vamos a ver la localización de industria pesada en nuevos polos a lo largo y ancho del país según la demanda de cada sector y este proceso va a profundizarse gracias a un reordenamiento de los incentivos, las provincias competirán fiscalmente entre sí para atraer inversores y trabajadores generando un círculo virtuoso como nunca antes hemos visto», expresó.

«Hoy la Nación argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio», dijo.

«Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre y depende de nosotros, de todos nosotros estar a la altura de la historia, las oportunidades están sobre la mesa, las reformas están en marcha, la invitación es bien clara, acompáñenos en esta nueva etapa, este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo», manifestó.