Sáenz Peña : Misterio y temor en el Barrio Obrero: un animal desconocido habría matado a un gato succionándole la sangre

Vecinos del barrio Obrero se encuentran alarmados tras un extraño episodio ocurrido en un terreno baldío ubicado en calle 27 entre 12 y 14. Según relataron, un animal desconocido habría atacado a un gato que se encontraba descansando en el lugar, provocándole la muerte en pocos minutos.

El hecho ocurrió esta madrugada en un amplio predio abandonado detrás de varias viviendas. De acuerdo con los testimonios, el felino fue hallado sin vida luego de haber sido atacado por “un bicho raro” que nadie logró identificar con precisión.

Uno de los vecinos del sector, Nelson Vilches, aseguró haber alcanzado a ver al animal. Según su relato, se trataría de un animal de gran tamaño, similar a un perro de gran estatura, aunque no pudo determinar exactamente de qué especie se trataba.

La situación generó preocupación entre los habitantes del barrio, ya que el terreno se encuentra cubierto de malezas y es refugio de distintos animales considerados peligrosos. En el lugar, según comentaron, es común ver víboras, ratas y otras alimañas, e incluso algunos vecinos afirmaron haber visto crías de yacaré en el sector.

Los residentes sostienen que el estado de abandono del baldío facilita la presencia de estos animales, que muchas veces se acercan a las viviendas cercanas en busca de alimento.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención de la Municipalidad para limpiar el terreno, ya que temen que pueda ocurrir un hecho aún más grave.