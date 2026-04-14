SÁENZ PEÑA: Secuestran otro camión vinculado al Clan Sosa con pedido activo por lavado

Un allanamiento realizado anoche en Presidencia Roque Sáenz Peña permitió secuestrar un camión con pedido activo en el marco de una causa federal por lavado de activos que investiga maniobras vinculadas al denominado Clan Sosa. El procedimiento se llevó a cabo en un predio con galpones ubicado sobre avenida Los Inmigrantes, en el barrio San José.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Sáenz Peña, con intervención del fiscal federal Carlos Martín Amad, a partir de tareas investigativas que apuntan a una estructura dedicada al narcotráfico y al posterior blanqueo de bienes a través de empresas de transporte y servicios consideradas «fantasma».

Durante la requisa, los efectivos secuestraron un camión marca Scania, que registraba un pedido vigente en una causa en curso. Dentro de la cabina también encontraron una chapa patente que, tras ser verificada en sistemas oficiales, correspondía a una Ford Ecosport con pedido de secuestro activo emitido por la Policía de Córdoba. Además, incautaron un dispositivo DVR que será peritado.

En el lugar se encontraba el propietario del predio, un comerciante de 59 años, quien fue identificado por disposición de la fiscalía. Según consta en las actuaciones, el camión estaría a nombre de otro hombre domiciliado en la ciudad.

En octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad del Chaco informó el secuestro de un primer camión vinculado al clan . Fue en el puesto caminero de Río Muerto, ubicado en el kilómetro 318 de la Ruta Nacional N°16.

El nuevo camión secuestrado anoche fue trasladado y quedó bajo resguardo policial, mientras se evalúa su derivación a un predio de Gendarmería Nacional. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas.

¿Cómo operaba el Clan Sosa?

Cabe recordar que varios integrantes de la familia Sosa son investigados por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La Justicia sostiene la hipótesis de que integran una organización narcocriminal que trae drogas desde países vecinos: cocaína proveniente Bolivia y marihuana de Paraguay.Mientras que en 2016 nueve de sus integrantes fueron condenados por narcotráfico, pero se estima que hay 70 personas ligadas al clan. Tiroteos, desmanes, choques, balaceras, enfrentamientos entre bandas y hasta asesinatos forman parte de su prontuario.

La investigación se inscribe en una causa de mayor alcance que analiza el funcionamiento de una organización señalada por utilizar inmuebles y galpones para resguardar vehículos que luego serían incorporados al circuito legal mediante documentación y estructuras empresariales apócrifas.

En ese contexto, en junio del año pasado fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Fiorito Ariel Alberto Sosa , miembro de la organización. Durante el procedimiento, el conductor del rodado presentó un DNI que correspondía a otra persona. Sin embargo, la verificación morfológica y de datos personales confirmó que se trataba del prófugo buscado, quien intentaba ocultar su identidad para evadir a la justicia.

Mientras que, en febrero del 2024 y tras dos años prófugo, se entregó el líder del Clan, Hugo Sosa . Además, se sospecha que habrían tenido vínculos con el ex conjuez Miguel Aranda, actualmente procesado, quien les brindaba información privilegiada sobre procedimientos policiales.