Extraditaron desde Paraguay a dos hombres buscados por abuso sexual de menores

En el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) concretaron la extradición desde la República del Paraguay de dos ciudadanos de esa nacionalidad, sobre quienes pesaban órdenes de captura por delitos de abuso sexual en perjuicio de menores de edad.

Ambos individuos se encontraban detenidos en el país vecino, a partir de requerimientos impulsados por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones – Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires de Interpol.

En ese contexto, el intercambio de información con la OCN Asunción permitió localizar a los implicados y concretar sus detenciones, en cumplimiento de notificaciones rojas emitidas por Interpol.

Los requeridos eran solicitados por autoridades judiciales argentinas en causas independientes: uno de ellos por el Juzgado de Garantías N° 3 de Mar del Plata y el restante por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Posteriormente, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación informó la disponibilidad de ambos para su traslado, conforme a lo solicitado por la Justicia argentina.

Tras completarse los trámites diplomáticos correspondientes, personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA viajó a la ciudad de Asunción, donde asumió la custodia de los detenidos y concretó su traslado hacia nuestro país.

Los extraditados, de nacionalidad paraguaya, de 31 y 47 años, quedaron a disposición de los magistrados intervinientes para continuar con los procesos judiciales correspondientes.