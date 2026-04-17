SÁENZ PEÑA: Secuestran una camioneta vinculada al Clan Sosa

En un operativo judicial llevado adelante en la ciudad de Sáenz Peña, efectivos de la División Inteligencia Criminal Interior realizaron un allanamiento en un inmueble del barrio Santa Mónica, por disposición del Juzgado de Garantías N° 2.

Si bien la requisa del domicilio y de un vehículo inicialmente señalado en la causa no arrojó resultados positivos, durante el desarrollo del procedimiento se presentó en el lugar una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por la esposa de Ariel Sosa, integrante del denominado «Clan Sosa».

La mujer, quien posee una condena de tres años de prisión en suspenso, fue identificada por el personal policial.

Al verificar los datos del rodado, efectivos de la Planta Verificadora de Policía Caminera constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa federal por supuesto lavado de activos.

Ante esta situación, y conforme a las directivas de la Fiscalía Federal interviniente, se procedió al secuestro de la camioneta y a la correcta identificación de la conductora.