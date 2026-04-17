Sidiuncaus visibilliza la situación que atraviesa el financiamiento universitario

Sáenz Peña – «Sidiuncaus visibilliza la difícil situación que atraviesa el financiamiento universitario por postura del gobierno nacional».

La secretaria general de Sidiuncaus, señalo al respecto:

«Efectivamente hoy en consonancia con lo que sucede en todo el país, Sidiuncaus, realiza una carpa simbólica en la plaza central de Sáenz Peña, buscando tener un diálogo con toda la comunidad interesada que pasea cerca de la plaza, detallando que nuestro reclamo.

Básicamente se basa en que el Gobierno cumpla con el financiamiento universitario, lo cual es una ley.

Un intento malo es de decir que por pagarle a los universitarios el país quedará en déficit.

Esto es algo no creíble. Sidiuncaus siempre apostó por el diálogo con el Gobierno, peor ahora ha pasado ya mucho tiempo, no hubo respuesta del otro lado, no buscábamos nada mas que un dialogo más que racional y tranquilo, somos adultos que buscan plantear que la deuda del Gobierno con las universidades es real, estamos varios sueldos atrasados, aproximadamente ocho sueldos.

La pregunta es, ¿es importante que haya docentes en las universidades? ¿Cuál es el impacto de esto en la sociedad?.

Tener un docente, un profesional formado en una universidad, da un gran impacto en la sociedad, forma a otras personas de bien.

La idea es luego seguir junto a los estudiantes con asambleas, recintos, pero hoy día esta carpa simbólica se está haciendo en varias provincias del país.

Se seguirá trabajando con visibilización, con folletería, con asambleas, junto a estudiantes, junto a docentes, dispuestos a charlar.

Habrá nuevamente días de paros, pero lo vamos evaluando para que el impacto no sea directo sobre los estudiantes.