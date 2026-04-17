«Se va a armar la tiroteada»: amenazas de ataque en escuelas de Sáenz Peña y Fontana

Una amenaza de tiroteo generó preocupación en las localidades de Sáenz Peñay Fontana. En la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 22 «Teniente Benjamín Matienzo» de la ciudad termal, una advertencia apareció escrita en un baño del establecimiento y se sumó a un comentario realizado por un alumno en el aula, lo que motivó la intervención policial y una investigación judicial.

El mensaje, escrito con fibrón en una pared del baño, es motivo de debate: algunas fuentes señalan que decía «Tiroteo mañana 17/04/2026», mientras que otras personas señalan que indicaba «23/04/26 no aparezcan atentado / tiroteo». En todo caso, la inscripción fue detectada por estudiantes de primer año, que dieron aviso a las autoridades.

En paralelo, un alumno de 13 años había ingresado a un aula taller diciendo «se va a armar la tiroteada», lo que incrementó la inquietud dentro de la comunidad educativa.

Ante la situación, personal de la Comisaría Primera acudió al establecimiento tras el pedido de la dirección. El adolescente señalado fue entrevistado junto a su madre. Según informaron fuentes policiales, negó haber realizado la pintada y aseguró que su comentario fue una broma.

Como parte de las actuaciones, se realizó una comparación caligráfica entre su escritura y la del mensaje hallado en el baño, sin que se detectaran coincidencias.

Posteriormente, ambos padres del menor fueron citados en sede policial y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, donde se remitieron las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, como medida preventiva, se dispuso reforzar la presencia policial en el establecimiento, especialmente en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes.

También en Fontana

Otro caso similar se detectó en la EES N°36 de la localidad de Fontana, donde autoridades descubrieron un mensaje con una amenaza directa contra un alumno, lo que levantó las alarmas.»Mañana viernes 17 le descargo el 38 a Juan de 4° 3ra», indicaba el escrito.

Debido a la amenaza, este viernes el joven no fue a la escuela por recomendaciones de los agentes de la Comisaría Primera de esa localidad, mientras se investiga para identificar al autor. También se reforzarán las medidas de seguridad en los horarios de ingreso y salida del establecimiento.