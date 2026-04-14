Uncaus lanza una diplomatura en producción musical: ¿Cómo me inscribo?

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) abrió la inscripción a la diplomatura en creación y producción musical «Del Instrumento al Home Studio», que comenzará el sábado 2 de mayo en el Estadio Arena de la universidad, con modalidad presencial y un cupo reducido de participantes.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos a través del Área de Cultura, busca ampliar las oportunidades de formación en producción musical dentro del interior provincial, con una propuesta orientada tanto a músicos como a creadores de contenido digital.

El programa está diseñado para abordar de manera integral el proceso de producción sonora, desde las primeras etapas creativas hasta la realización técnica en entornos de home studio. En ese marco, se ofrecerán herramientas teóricas, prácticas y también nociones vinculadas a la comercialización de contenidos.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo completando un formulario online disponible en este link: https://forms.gle/fPWthoR2eBQxv4xcA. La cursada se desarrollará todos los sábados, de 9:30 a 13:30, en las instalaciones del Área de Cultura ubicadas en el Estadio Arena.

La diplomatura no requiere pago de inscripción, aunque contempla un arancel mensual. Las personas interesadas pueden solicitar más información sobre requisitos y condiciones escribiendo al correo cultura@uncaus.edu.ar.