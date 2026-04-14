Sáenz Peña: nueva entrega de anteojos con prioridad en niños

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña concretó una nueva entrega de anteojos recetados para 67 vecinos, en el marco de un programa de asistencia social que articula con instituciones educativas y apunta a mejorar la calidad visual de la comunidad.

El intendente Bruno Cipolini encabezó la actividad junto al secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, y el subsecretario Germán Arriola. En esta instancia se entregaron 90 anteojos a 67 beneficiarios, entre niños y adultos, en lo que representó la 13° entrega de la actual gestión.

«En esta oportunidad se priorizó a los chicos, se realizó un trabajo por escuelas junto con directivos y maestros que se comunicaron con el equipo de Acción Social y comentaron que algunos de los niños tenían esta problemática, el equipo tomó cartas en el asunto y hoy están los resultados, se les va entregar esta herramienta», dijo Arriola.

El funcionario también indicó que la demanda del programa creció en el último tiempo, impulsada tanto por la necesidad de mejorar la visión como por el encarecimiento de los lentes.

Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión ya se entregaron 1.862 anteojos en distintos operativos.

Quienes deseen acceder al beneficio deben acercarse a la oficina de Acción Social, ubicada en calle 1 y 16 del Ensanche Sur. La atención es lunes, miércoles y viernes de 8 a 12, y martes y jueves de 16.30 a 19.30. Se solicita presentar fotocopia de DNI y orden médica emitida por un oftalmólogo. En el caso de menores, se requiere además la documentación del tutor.

Desde el municipio informaron que las instituciones que detecten casos también pueden acercarse para coordinar acciones con el equipo técnico.