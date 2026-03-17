Choque en cadena en la Ruta 11, con cinco vehículos involucrados y sin heridos graves

Cinco vehículos, entre ellos un camión, una camioneta pick up y tres automóviles, protagonizaron un choque en cadena este lunes, minutos después de las 15, sobre la Ruta Nacional 11 y la calle Aarón de Anchorena, en Resistencia.

Según informaron desde la Comisaría Undécima, el siniestro se produjo entre un camión Iveco, una camioneta Toyota Hilux y tres automóviles (un Volkswagen y dos Renault Sandero).

En los rodados viajaban personas oriundas de distintas localidades, entre ellas Villa Ocampo, Reconquista, Avellaneda (Santa Fe) y residentes locales.

A pesar de la magnitud del choque y la cantidad de ocupantes —entre ellos personas de avanzada edad—, el equipo médico que llegó al lugar en ambulancia confirmó que no se registraron heridos de gravedad.

Los profesionales de la salud asistieron a los partícipes en el sitio, que sólo sufrieron lesiones menores y el impacto emocional del accidente.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes, personal de Bomberos Voluntarios de la Zona Sur y agentes de la Dirección General de Policía Caminera, quienes colaboraron con la regulación del tránsito para evitar nuevos incidentes.