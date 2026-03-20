SÁENZ PEÑA: Hostigaba a su expareja en su vivienda pero lo detuvieron

Alrededor de la una de este viernes, personal de la Comisaría Sexta de Sáenz Peña intervino ante una alerta que indicaba que una mujer solicitaba ayuda, debido a que su expareja intentaba agredirla.

Los efectivos, una vez que llegaron al lugar, atendieron a la víctima quien manifestó que era hostigada por el sujeto. El mismo se habría ocultado en una vivienda cercana.

Tras dirigirse al domicilio señalado, el hombre fue entregado voluntariamente por un familiar a los efectivos policiales.

Asimismo, se constató que la mujer ya había realizado una denuncia previa por un hecho similar ante la División de Violencia Familiar y de Género.

Finalmente, el individuo fue conducido a la comisaria interviniente, previo examen médico, para ser notificado de su aprehensión en la causa en cuestión.