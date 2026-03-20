Demoran a un hombre que interceptó a una mujer en la calle y habría abusado de ella

Este viernes, alrededor de las 13, personal de la Comisaría Primera Metropolitana intervino en una causa por «Supuestas lesiones leves y abuso sexual simple», en relación a un hecho denunciado el día anterior.

Conforme investigaciones del personal, el hecho ocurrió cerca de la una, en inmediaciones de calle Brown y calle 15, donde una mujer fue interceptada por un desconocido, quien la obligó a ingresar a un domicilio, la agredió físicamente, la amenazó con un arma blanca y realizó tocamientos indebidos. La víctima logró escapar y pedir auxilio a los vecinos.

Inmediatamente, a partir de tareas investigativas, los agentes lograron identificar al presunto autor, un hombre de 57 años, quien fue localizado en su domicilio y trasladado por personal policial, previo examen médico, hacia la unidad interviniente.

Finalmente, el sujeto fue notificado de su aprehensión en una causa por «Supuesto abuso sexual y lesiones leves» y quedó alojado en la dependencia policial.