Sáenz Peña prepara un gran festejo por los 80 años de la Pasarela

La localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña se prepara para celebrar los 80 años de la emblemática pasarela con una noche especial abierta a toda la comunidad.

El evento será este viernes, desde las 20.30, en en avenida 1 y calle 10, debajo de la pasarela, donde se desarrollará un acto conmemorativo acompañado de reconocimientos vinculados a la historia de este importante espacio de la ciudad.

Luego del acto, los vecinos podrán disfrutar de una propuesta cultural y recreativa, con música en vivo, con la presentación de Los Sacheritos, Germán Espíndola, Mariana Suares y Cassette, quienes animarán la noche con distintos estilos musicales.

Además, el evento contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y artesanos, generando un espacio de encuentro para las familias y una oportunidad para acompañar el trabajo de los productores locales.