Publican la lista provisoria de docentes inscriptos en EBII

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII) correspondiente al pueblo wichí, informó que desde el 2 de marzo y por el plazo de 10 días hábiles se encuentra disponible el listado provisorio de docentes inscriptos para los niveles Secundario y Superior.

En este período, los docentes de Educación Bilingüe Intercultural Indígena podrán consultar los archivos correspondientes para verificar sus datos y puntajes, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y permitir la realización de observaciones en caso de ser necesario, informaron oficialmente.

Para acceder al listado, los docentes deben ingresar a la plataforma Tu Gobierno Digital y dirigirse a la aplicación del Sistema Integral de Educación (SIE), en el apartado de listados vigentes.

Asimismo, desde la cartera educativa recordaron que, durante el plazo establecido, los interesados podrán realizar consultas, observaciones o reclamos en caso de detectar inconsistencias en la información publicada.

Para ello, se encuentra habilitado el correo electrónico juntaebiichaco@gmail.com.

Además, también se podrán efectuar consultas de manera presencial en la sede de la Junta de Clasificación, ubicada en avenida San Martín 333, tercer piso, ala «B», en la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16.