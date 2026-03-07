SÁENZ PEÑA: Atraparon a un hombre que robaba motos mediante engaños a los dueños

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por un joven de 23 años, quien el pasado 12 de febrero, cerca de las 18, circulaba en su motocicleta Honda CG Titan 150cc, negra, por la Ruta Nacional N° 95, a unos 10 kilómetros de Sáenz Peña.

En ese lugar, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta de similares características y llevaban cascos colocados. Bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado, una mochila Caterpillar, y un teléfono celular iPhone 13.

Durante la investigación también se estableció la posible vinculación con otro hecho ocurrido el 11 de enero, cuando dos jóvenes de 20 y 22 años fueron interceptados bajo la misma modalidad y resultaron heridos por disparos de arma de fuego en las piernas, tras lo cual los delincuentes se llevaron una motocicleta.

OPERATIVO «CERROJO» Y ALLANAMIENTOS

Tras la recepción de las denuncias y el análisis de las pruebas recolectadas, junto con el entrecruzamiento de datos, la Justicia autorizó cinco allanamientos simultáneos en los barrios San José, Colón y Evita.

Como resultado de los procedimientos, se logró la detención de un joven de 23 años, señalado como uno de los principales investigados.

En los domicilios allanados, los efectivos policiales secuestraron una mochila Caterpillar —reconocida por una de las víctimas—, varios cascos de seguridad utilizados durante los asaltos, cartuchos de distintos calibres, cargadores de armas de fuego y motocicletas de alta cilindrada que coinciden con las descripciones aportadas en las denuncias.

El detenido fue alojado en la Comisaría Segunda de Sáenz Peña, imputado en la causa por «Supuesto robo con arma y lesiones», conforme a lo dispuesto por la Fiscalía N° 3. En tanto, la Policía continúa trabajando para dar con el resto de los integrantes de la banda.