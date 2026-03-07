Secuestran más de 90 kilos de carne por abigeato

Un operativo de la División Operaciones Rurales de Machagai permitió secuestrar una importante cantidad de carne durante allanamientos realizados este viernes en el marco de una causa por supuesto abigeato.

El hecho tuvo lugar, en el marco de una causa por abigeato, la Policía realizó dos allanamientos a las 10:30, por orden del Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El primero se llevó a cabo en una vivienda del barrio Sarmiento de esa ciudad, donde los efectivos secuestraron más de 90 kilogramos de carne vacuna en distintos cortes, entre ellos carne molida, milanesas, costillar, menudencias y otros trozados. El veterinario policial que intervino en el lugar determinó que la carne no era apta para consumo humano.

Además, en el procedimiento se secuestró una camioneta Toyota Hilux blanca que se encontraba estacionada en la vía pública y presentaba manchas rojizas similares a sangre en la caja, lo que podría vincularla con el hecho investigado.

El segundo allanamiento se realizó en un domicilio del paraje Bajo Hondo, también en Sáenz Peña, aunque en ese lugar el resultado fue negativo.