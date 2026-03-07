Cultura presenta: «Talleres de Danzas Folclóricas en diálogo con mitos y leyendas populares».

En contacto con el equipo de Cultura Sáenz Peña, las profesoras Alide Gómez y Zulma Martinez, informaron al respecto:

«Queremos extender la invitación a la comunidad para un nuevo taller que daremos los días 12 y 13 de marzo, «Danzas Folklóricas en diálogo con mitos y leyendas populares».

La idea es en primer lugar despegar un poco la palabra folklore de la danza, las peñas y la música y verlo más desde narrativas arraigadas a nuestra cultura.»

También significa definir la significatividad y representatividad que tienen en este taller las danzas Folklóricas argentinas, el saber ancestral, la representación geográfica historia y pintoresca de varias danzas como la chacarera, el Malambo, el gato, el chamame.l que hacen a la identidad cultural de las regiones Argentinas.

Realizamos un trabajo íntimo de lo que representa la expresión cultural, que tiene que ver con las melodías, los mitos y leyendas que representan las danzas.

La finalidad es que de la comunidad puedan incorporarse, de cualquier edad, que tenga interés en profundizarse en esto.

Se trabajo mucho en el recupero de la lectura de las letras de estas melodias y sus significados.

Cultura tiene pensado agregar una serie de talleres que tienen previsto la transmisión del folklore y buscar instaurar estás tradiciones propias de las culturas.

Hubo una preparación previa que venimos trabajando desde enero y febrero para una presentación que represente justamente los significados de todo lo que he nombrado y también a la juventud transmitir la identidad de un pueblo reflejado en la danza y en su historia y geografía y a la vez las emociones de estas.