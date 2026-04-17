Resultado negativo para Cipolini y los concejales en el examen toxicológico realizado

El Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña informó a la comunidad que se recibieron y se encuentran disponibles los resultados de los análisis toxicológicos públicos y voluntarios realizados por el intendente Bruno Cipolini y los concejales, en el marco del acto de apertura del XXXI Período de Sesiones Ordinarias, llevada a cabo el pasado 6 de marzo.
Dichos estudios fueron realizados por el profesional Miguel Ángel Kisur, contando con la correspondiente fiscalización del escribano Jorge Macías, lo que garantiza la transparencia, legalidad y validez de los procedimientos efectuados.
En este sentido, el Concejo Municipal reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y el acceso a la información pública, poniendo a disposición los resultados correspondientes a cada funcionario, los cuales serán debidamente detallados en el informe adjunto.
A continuación, se consignan los resultados individuales que también se adjuntan a la
presente:
- Intendente Bruno Luis Cipolini: resultado negativo.
Concejales
- Presidente del Concejo, Nora Gauna: resultado negativo.
- Concejal Denis Kisiel: resultado negativo
- Concejal Andrés Neznajko: resultado negativo
- Concejal Soledad Pérez: resultado negativo
- Concejal Pablo Hukovsky: resultado negativo
- Concejal Daisi Zuazquita: resultado negativo
- Concejal Leonardo Arrudi: resultado negativo
- Concejal Daiana Pereyra: resultado negativo
- Concejal Martín Tevez: resultado negativo
«El Honorable Concejo Municipal considera que este tipo de acciones fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, promoviendo prácticas responsables y transparentes en el ejercicio de la función pública», indicaron desde el organismo.