Resultado negativo para Cipolini y los concejales en el examen toxicológico realizado

El Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña informó a la comunidad que se recibieron y se encuentran disponibles los resultados de los análisis toxicológicos públicos y voluntarios realizados por el intendente Bruno Cipolini y los concejales, en el marco del acto de apertura del XXXI Período de Sesiones Ordinarias, llevada a cabo el pasado 6 de marzo.

Dichos estudios fueron realizados por el profesional Miguel Ángel Kisur, contando con la correspondiente fiscalización del escribano Jorge Macías, lo que garantiza la transparencia, legalidad y validez de los procedimientos efectuados.

En este sentido, el Concejo Municipal reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y el acceso a la información pública, poniendo a disposición los resultados correspondientes a cada funcionario, los cuales serán debidamente detallados en el informe adjunto.

A continuación, se consignan los resultados individuales que también se adjuntan a la

presente:

Intendente Bruno Luis Cipolini: resultado negativo.

Concejales

Presidente del Concejo, Nora Gauna: resultado negativo.

Concejal Denis Kisiel: resultado negativo

Concejal Andrés Neznajko: resultado negativo

Concejal Soledad Pérez: resultado negativo

Concejal Pablo Hukovsky: resultado negativo

Concejal Daisi Zuazquita: resultado negativo

Concejal Leonardo Arrudi: resultado negativo

Concejal Daiana Pereyra: resultado negativo

Concejal Martín Tevez: resultado negativo

«El Honorable Concejo Municipal considera que este tipo de acciones fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, promoviendo prácticas responsables y transparentes en el ejercicio de la función pública», indicaron desde el organismo.